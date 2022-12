Sicilia. Sicurezza alimentare e sanitaria. Controlli a tappeto dei Nas

Pistacchi immersi nei vermi e carne preparata in luoghi carenti igienicamente. I carabinieri dei Nas hanno effettuato una raffica di sequestri nella zona della Sicilia orientale in questi giorni. Controlli per il contrasto alle attività illecite e alle contraffazioni nell’ambito della sicurezza alimentare e sanitaria.

I Nas di Catania hanno condotto queste attività nel periodo prenatalizio, operando anche nelle province di Messina ed Enna. In un deposito di frutta secca sequestro un ingente quantitativo di pistacchio fresco preconfezionato immerso tra i vermi. Era invaso da larve di insetti parassiti che lo rendevano non idoneo al consumo umano. In corso vi era la lavorazione di oltre 7 tonnellate di “oro verde”. In un garage nella periferia di Catania sorpreso un venditore ambulante che con i propri familiari si apprestava a preparare centinaia di preparati a base di carne.

Trovato un luogo degradato, con materie prime per oltre mille chili accatastate promiscuamente all’interno di una cella frigorifera fatiscente. I Nas hanno proceduto a bloccare l’attività ed a mettere sigilli sull’immobile. I militari del nucleo antisofisticazione hanno anche rinvenuto in un laboratorio di pasticceria nella zona ionica decine di chili di prodotti semilavorati di origine e provenienza sconosciuti. Allo stesso modo individuato nell’hinterland catanese un panificio che versava in pessime condizioni sanitarie e strutturali. Produceva quotidianamente ingenti quantitativi di pane destinati ad una nota catena di supermercati.