Sicilia, Favignana: spacciava dai domiciliari, in carcere 29enne

Continuava a spacciare dai domiciliari e per questo motivo un 29enne dell’isola di Favignana, in provincia di Trapani finirà in carcere. I militari della stazione sull’isola hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal tribunale di Trapani nei confronti dell’uomo che, arrestato ad agosto, è stato trovato in possesso dentro casa di 35 grammi di hashish e 45 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. L’arrestato è stato portato in carcere al Pietro Cerulli di Trapani