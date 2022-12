Serradifalco. Concessa dalla Giunta proroga di un anno per i dipendenti comunali ancora precari

SERRADIFALCO. Proroga del rapporto di lavoro per i dipendenti a tempo determinato contrattualizzati in servizio al Comune. È quanto stabilito dalla Giunta comunale. In particolare, l’amministrazione Burgio ha concesso la proroga di un anno del rapporto di lavoro dei dipendenti comunali precari operanti in seno al Comune sino al 31 dicembre del 2023.

Ciò poiché è previsto che, al fine di consentire il superamento del precariato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, gli enti locali della Regione siciliana che hanno dichiarato dissesto finanziario o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione sono autorizzati a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato già in essere.

E siccome il Comune di Serradifalco ha approvato e recentemente rimodulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2038 e che ad oggi non è stato possibile definire la procedura di stabilizzazione in atto in itinere presso la Commissione per la Stabilità Finanziaria del Ministero dell’Interno, ecco che è stata disposta alla Giunta Burgio la proroga del servizio al 31 dicembre 2023.

Attualmente risultano in servizio presso il Comune di Serradifalco 29 dipendenti a tempo determinato contrattualizzati, di cui 26 appartenenti al bacino dei precari ex art. 25 della Legge regionale 21/2003 con impegno settimanale pari a 18 ore e 3 appartenenti al bacino dei precari ex artt. 11 e 12 della Legge regionale 85/95 con impegno settimanale a 24 ore.