On. Catania (Fdi): solidarietà al Ministro Crosetto

Esprimo la mia piena ed incondizionata solidarietà al Ministro Crosetto, uomo delle istituzioni ed imprenditore illuminato che nel corso della sua carriera professionale ha creato centinaia di posti di lavoro.

Esprimo anche la più ferma condanna per le gravissime parole che gli sono state rivolte sabato scorso da un manifestante durante lo svolgimento di un corteo a Roma, riportate in un servizio mandato in onda ieri durante la trasmissione “Quarta Repubblica”. Il confronto non può assolutamente lasciare il posto alla violenza, nemmeno a quella verbale. (Il Deputato ARS On. Giuseppe Catania)