Nisseni per scelta: spopola sul web il video che sostiene Caltanissetta e le sue attività commerciali

“Se viviamo a Caltanissetta, se abbiamo scelto di avviare un’attività commerciale, se lavoriamo come dipendenti in un’azienda pubblica o privata e non guardiamo altrove cercando di valutare altre città nelle quali trasferirci… allora siamo Nisseni per scelta”.

È questa la considerazione alla quale sono arrivati i soci di Dem group Michele Amico, Daniele Milazzo e Marco Torregrossa, una valutazione che sta alla base del video per augurare “Buone Feste” a tutti i loro clienti e concittadini.

Una riflessione che potrebbe sembrare in un primo momento “banale” ma che, invece, analizzandola vuole sottolineare come, quella di vivere a Caltanissetta sia una scelta consapevole che deve essere sostenuta. Partendo, innanzi tutto, dalla valorizzazione di ciò che ci sta attorno.

Questo non vuol dire ignorare le critiche (che potrebbero essere sempre valutabili come costruttive e arricchenti) bensì apprezzare ciò che ci circonda prendendone spunto per poter tendere sempre al miglioramento.

Un approccio che condividono i clienti dell’azienda che hanno scelto di aderire al progetto.

“Volevamo inserire tutti i nostri clienti nel video ma era impossibile per questioni logistiche legate anche alla durata totale del video. Abbiamo voluto dare spazio, dunque, ai primi 20 imprenditori che hanno risposto aderendo all’iniziativa – hanno spiegato i 3 soci insieme alla loro inseparabile collaboratrice Marianna Celestri -. Siamo molto contenti che la nostra idea sia piaciuta e non soltanto per il concept o la grafica ma, soprattutto, per la nostra voglia di celebrare il territorio, mostrando l’amore per ciò che ci circonda e le persone che, ogni giorno, alzano le loro saracinesche, accendono le luci delle loro attività e sono pronti ad accogliere noi, clienti, con un sorriso”.

Mentre scorrono le immagini è facile individuare un volto del proprio commerciante di fiducia, un luogo diventato ormai familiare o una presenza consolidata nel territorio cittadino. E, notando questi particolari viene spontaneo rivolgere un “grazie” a quei Nisseni che per scelta sono rimasti in città con le loro attività commerciali ma anche a quei Nisseni che continuano a scegliere questi negozi per i loro acquisti. Solo insieme, costruendo una rete, si può crescere e migliorare.

Guarda il video realizzato da Luca Milazzo per Dem Group