Mussomeli, Controllo CC. nella “Cittadella degli studi”. Il sindaco Catania:”Ottima l’iniziativa di prevenzione e controllo della Compagnia CC. di Mussomeli

MUSSOMELI – Una capillare ed attenta operazione di controllo è stata eseguita nei giorni scorsi dai militari dell’Arma dei Carabinieri in contrada Prato. A tale proposito, il primo cittadino e deputato regionale Giuseppe Catania ha fatto pervenire il suo plauso “alla compagnia dei carabinieri di Mussomeli per le attività effettuate alla cittadella scolastica sotto viale “Leonardo Da vinci”. I militari, supportati dall’ausilio dei cani dell’unità cinofila, hanno perlustrato aule, corridoi, bagni, aiuole e, più in generale zone interne ed esterne degli istituti. Iniziative come queste mirano a portare avanti azioni di contrasto ad un fenomeno in drammatico aumento, anche nei nostri territori, che è quello dell’uso di sostanze stupefacenti. Ricordiamo che, a lungo termine, gli effetti per la salute dei nostri ragazzi dell’uso di queste sostanze sono assolutamente devastanti. Ringrazio pertanto il capitano Giuseppe Tomaselli e tutta la compagnia dei carabinieri di Mussomeli per la loro attenzione al fenomeno e per le attività fatte e programmate anche per il prossimo futuro. L’azione di prevenzione e repressione portata avanti dalle forze dell’ordine deve necessariamente essere supportata dalle famiglie che costantemente devono portare avanti dialogo e confronto con i propri ragazzi. Anche il comune farà la propria parte con iniziative di supporto e prevenzione già in corso di ideazione e di prossimo avvio. La salute psico-fisica dei nostri ragazzi è davvero troppo importante ed è necessario dunque tenere alta l’attenzione su un fenomeno che non va sottaciuto”.