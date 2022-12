In aeroporto a Catania denunciato un uomo che ai controlli ha rubato borsellino dimenticato da passeggero

La Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Catania, ha denunciato passeggero in partenza per Roma, accusato di furto aggravato.

Un passeggero al fine d’intraprendere il viaggio aereo da Catania per Milano Linate, ai controlli di sicurezza sulla persona e sul bagaglio a seguito, ha dimenticato all’interno della vaschetta contenitore utilizzata, un borsellino in pelle di colore nero, con all’interno la somma in denaro contante di 700 euro. Dopo aver ultimato i controlli e raggiunto la sala imbarchi, si è reso conto di aver dimenticato il borsellino e seppur tornato alle postazioni di controllo, non è riuscito a trovarlo.

Dopo la denuncia del passeggero, la Polizia, grazie alla visione delle registrazioni è riuscita a riprendere il responsabile del furto. Un uomo dall’apparente età di circa 60 anni, dopo aver effettuato i controlli di sicurezza, ha prelevato la stessa vaschetta utilizzata dal denunciante, contenente al suo interno ancora il borsellino con il denaro e una volta superati i controlli, ha recuperato i propri oggetti ma anche il borsellino.

Gli agenti della Polizia di Frontiera sono riusciti a rintracciare l’autore del furto nei pressi del gate d’imbarco, che vistosi scoperto ha consegnato il borsellino e il suo contenuto, che veniva successivamente restituito al legittimo proprietario.