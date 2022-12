Futsal, C1: parità nel big-match tra leader della classifica, PGS Vigor San Cataldo e Gela. Sancataldesi troppo “spreconi”

SAN CATALDO – Si è concluso con un pareggio il big-match del campionato di futsal di serie C1, girone B, disputato al PalaMaira di San Cataldo tra i padroni di casa dalla Pgs Vigor ed il Gela: il 2-2 lascia le due compagini appaiate in vetta alla classifica.

Una gara divertente, ricca di occasioni, in cui i sancataldesi, preda dei rimpianti per aver sprecato davvero troppe occasioni. Straordinaria la cornice di pubblico: gremito, in ogni ordine di posti, il palazzetto di San Cataldo.

Mister Lo Porto ha inizialmente schierato Di proietto tra i pali, Granatiere, capitanm Alessi, Niccoli ed Agnello. Contesa al via con ritmi forsennati, con la Vigor che subito dopo sfiora il vantaggio con Niccoli, che da sinistra mira l’incrocio dei pali, trovando però la deviazione in calcio d’angolo. Appuntamento con il vantaggio soltanto rinviato: al 6′, sempre Niccoli, direttamente da centrocampo lascia partire un missile terra aria che non lascia scampo al numero 1 spagnolo avversario.

Padroni di casa in spolvero ma che subiscono il pareggio dei gelesi con Marchese.

Sancataldesi che nonostante il brutto colpo, continua a macinare gioco e poco dopo Niccoli imbuca in diagonale per la percussione di Alessi che spara alto sopra la traversa. Ospiti “letali” nel colpire sugli errori difensivi dei locali: l’ex Di Bartolo, sradica la palla dai piedi di un difesore e firma il sorpasso del quintetto della città del Golfo.

Vigor caparbia che sfrutta al meglio un errore del guardiapali gelese: il giovane Botindari, “Botigol” alla prima marcatura in C1, da due passi scaraventa in rete e ristabilisce l’equilibrio, 2 a 2. Copione che non cambia, Vigor che costruisce e spreca, Gela che tenta di “mordere” in contropiede.

Nella ripresa le due occasioni sprecate che ammutoliscono il folto pubblico portano la firma di Granatiere che a portiere quasi battuto calcia alto con il piede debole e dello spagnolo Marquez che decide di mettersi in proprio e dopo aver saltato due avversari con una “ruleta”, calcia forte, trovando il suo connazionale attento a sventare in calcio d’angolo. Il triplice fischio finale certifica la spartizione della posta in palio.

Classifica che rimane invariata in vetta, con le due squadre della provincia appaiate. Sancataldesi impegnati, nella prossima giornata di campionato, in trasferta a Rosolini, reduce da una grande vittoria in casa dello Scicli.

