Caltanissetta. Alla “Caponnetto” nella scuola media “Verga” c’è “Educazione Cinofila: il rapporto fra l’ Uomo e il Cane”

CALTANISSETTA. IL 22 Dicembre 2022, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, nella sala “Ennio Incontro” della Scuola secondaria di primo grado dell’ Istituto “A. Caponnetto”, in relazione al programma di Educazione Civica, avrà luogo un incontro dedicato all’ Educazione Cinofila, dal titolo “Educazione Cinofila: il rapporto fra l’ Uomo e il Cane”.

Il tema si collega al sedicesimo punto dell’ Agenda 2030 : “Vita sulla Terra”.

L’ evento verrà realizzato in collaborazione con il Dottore Calogero Piscopo, medico veterinario.

La convivenza sul pianeta Terra tra specie diverse sarà garantita dalla conoscenza del “diverso”.

Il “cane”, non potendo esprimersi con la parola, ha bisogno di essere compreso o addirittura anticipato,

grazie allo studio dei suoi comportamenti e della loro interpretazione.

E’ la figura del medico veterinario che definisce la relazione Uomo-Animale in qualsiasi contesto sociale,

che attraverso il corretto approccio al cane (secondo le sue naturali forme comunicative) renderà il cane

stesso un membro rispettabile della società civile, evitando incomprensioni, maltrattamenti, abbandoni e

“incidenti” come morsi, etc.

L’incontro coinvolgerà le classi prime e prevede una parte teorica ed una parte pratica.

Si ringrazia anticipatamente il Dottore Piscopo per la sua professionalità, le sue competenze e la sua

disponibilità.