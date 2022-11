Vallelunga Pratameno, Saluto e ringraziamento del Governatore della Misericordia Muscarella al Maresciallo Ordinario Milone che lascia il comando Stazione dei Carabinieri

VALLELUNGA PRATAMENO – In occasione del trasferimento del locale Comandante CC. presso la nuova sede della provincia di Messina è stato questo il messaggio di saluto e di congedo del governatore della Misericordia di Vallelunga Luigi Muscarella rivolto allo stesso, presenti i volontari del sodalizio: Il maresciallo Pasquale Milone lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Vallelunga Pratameno. Dopo più di cinque anni trascorsi al servizio della comunità, con autorevolezza, rigore, professionalità, senso del dovere e al tempo stesso, coscienza, umiltà, lealtà e saggezza, diventando per tutti un titolato punto di riferimento, ha detto il Muscarella, l’uomo della Benemerita intraprenderà un nuovo incarico professionale in provincia di Messina. “Ci siamo conosciuti lo stesso giorno del tuo insediamento, quando nel giro di conoscenza delle Autorità locali hai voluto comprendere anche me, Governatore della locale Misericordia. Ti presentasti con distacco, diffidenza, ma avvertii subito che dentro quell’uomo in divisa tutto di un pezzo, pulsava un cuore buono e generoso, dall’animo gentile. Da quel momento il rapporto di collaborazione che c’è sempre stato con l’Arma in generale è diventato più solido, più costante e soprattutto più piacevole, fino a far nascere la nostra grande e preziosa amicizia. Ne abbiamo affrontate tante situazioni e anche le più difficili riuscivamo a definirle con semplicità; bastava uno sguardo, un segnale, un cenno e ci capivamo al volo! E poi la pandemia, il lock down, i gesti solidali, l’assistenza, la raccolta alimentare, le vaccinazioni, i controlli, le azioni di indirizzamento in quel periodo assurdo e confuso, ognuno nelle rispettive competenze collaborava l’altro. La tua famiglia, per bene, composta e cordiale, si è integrata nella nostra comunità come autentici “paesani” e tu come loro, senza perdere mai l’autorevolezza del tuo ruolo. Grazie Pasquale, amico mio, grazie a nome mio e dell’associazione che mi onoro di rappresentare, per quello che sei stato e per tutto quello che hai fatto per noi, da operatori sociali e sanitari e da cittadini. Ti auguro ogni bene per il futuro e ancora più grandi soddisfazioni professionali, i quali, conoscendoti, sono certo che non tarderanno ad arrivare. Un caloroso abbraccio caro amico mio, certo che il tuo trasferimento da Vallelunga non sarà un addio ma un arrivederci. Con affetto e sincera stima=.