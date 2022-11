Sommatino. Celebrazione del 2 novembre. Deposte corone in memoria dei defunti e dei caduti delle guerre

SOMMATINO. Celebrazione del 2 Novembre in memoria dei defunti a Sommatino. Dopo il raduno al Palazzo Municipale con le Autorità civili, militari e religiose, il corteo delle autorità si è recato verso il Cimitero accompagnati dalla Banda Musicale “Santa Cecilia” di Sommatino, visitando i luoghi simbolo.

Con in testa il sindaco Salvatore Letizia c’è stata dapprima la Santa Messa, svoltasi al Cimitero, alla quale è seguita la deposizione delle Corone ai Caduti in guerra ed in memoria dei defunti. IL sindaco nell’occasione ha ringraziato i Sacerdoti intervenuti, le numerose Forze dell’Ordine che hanno presenziato, l’associazione nazionale carabinieri, la croce rossa e la protezione civile, che hanno accompagnato il corteo garantendo sicurezza e fruibilità delle vie.