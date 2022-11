San Cataldo. Unanimi consensi ed apprezzamenti per i vini di “Tenute Lombardo” a Tokio

SAN CATALDO. Esperienza veramente singolare a Tokyo per Tenute Lombardo, la metropoli giapponese dalle grandi opportunità ed in continua crescita. Un popolo giapponese dal grande rispetto per gli altri che tiene alla pulizia, che convive con terremoti e uragani, che ama il vino assieme ai suoi innumerevoli piatti tipici.

Molta la presenza dei vini francesi nel mercato, in incremento quelli italiani soprattutto del Nord. I vini della Tenuta Lombardo tuttavia hanno riscosso all’Academie du vin un certo successo in terra giapponese venendo parecchio apprezzati. Per altro, i giapponesi, oltre a mostrare interesse e condivisione per il vino delle Tenute Lombardo, hanno anche confermato che in tantissimi saranno presenti al prossimo Vinitaly del prossimo 2-5 Aprile 2023.

Il tutto a dimostrazione di una crescita, del vino siciliano in generale e delle Tenute Lombardo in particolare, che fa certamente onore ad un territorio vocato alla viticoltura che sta avendo anche nei vini delle Tenute Lombardo un biglietto da visita in grado di essere esportato in ogni parte del mondo.

Per altro, proprio di recente, Tenute Lombardo ha avuto un’altra prestigiosa ribalta a New York ove ha preso parte al Simply Italian Great Wines USA 2022 .