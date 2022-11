San Cataldo, la morte di Alessandro Tomasella causata da un’inopinabile fatalità: familiari si rivolgono alle forze dell’ordine

SAN CATALDO – Dolore, incredulità e commozione attraversano la città di San Cataldo ancora attonita per l’incredibile fatalità che è costata la vita ad Alessandro Tomasella, 31 anni. Una vicenda anomala che ha indotto i familiari a recarsi in un commissariato di Catania per presentare una denuncia nel tentativo di chiarire i contorni di un incidente “inusuale”

La vittima è deceduta per le gravi ustioni derivanti da una fiammata divampata da una grigliata che era stata “alimentata” con della benzina. L’evento, che ha causato il ferimento di altre due persone, si è verificato lunedì sera in contrada Vassallaggi.

La vittima, apparso subito in gravi condizioni, è stato trasportato in auto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove è stato deciso il trasferimento in ambulanza al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Alessandro è spirato subito dopo l’ingresso nel nosocomio etneo.

Le modalità della tragedia e la gestione “sanitaria” dell’emergenza hanno indotto la famiglia a rivolgersi alle forze dell’ordine