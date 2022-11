Questura di Caltanissetta, in visita i ragazzi dell’Anffas Onlus

I ragazzi dell’ Anffas Onlus Caltanissetta hanno fatto visita in Questura.L’Anffas Onlus è un’associazione di famiglie di persone con disabilità che persegue finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili a favore delle persone svantaggiate.Lunedì pomeriggio gli ospiti sono stati accolti dal Commissario Capo Lorena Latino, dirigente della sezione volanti, e dal sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dell’ufficio comunicazione, che hanno spiegato ai ragazzi quale attività svolgono quotidianamente gli agenti della Questura di Caltanissetta al fine di garantire un efficace controllo del territorio.

Oltre all’aspetto ludico la visita aveva anche lo scopo di effettuare qualche scatto fotografico con i nostri agenti da inserire nel calendario 2023 dell’ANFFAS dal titolo “I Supereroi dei giorni nostri”.Il Calendario, che sarà venduto alla cittadinanza per promuovere l’8per mille in favore dell’Associazione, oltre alla foto con la Polizia di Stato, conterrà altri scatti con altre Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, insegnanti e personale medico della locale ASP, “…un modo per evidenziare e ringraziare – scrive Giuseppina Scarantino, coordinatore e assistente sociale dell’Anffas – tutti questi super eroi che ogni giorno si prendono cura di noi, facendoci sentire al sicuro e protetti su tutti i livelli”.Al termine della visita ai ragazzi sono stati donati dei zainetti della Polizia di Stato per ricordare questo particolare momento d’incontro, solidarietà e amicizia.