Mussomeli, festeggiamenti dell’Immacolata animati dai fraticelli della Copiosa Redenzione

MUSSOMELI – Già dal prossimo 29 novembre inizia il novenario in preparazione della tradizionale festa dell’Immacolata, che si venera nella chiesa di San Francesco, guidata da Padre Valdecir Zanata e che registra la collaborazione dell’Associazione “Amici di San Francesco”. La liturgia eucaristica vespertina delle 18,30 è preceduta dalla Recita del Rosario e della preghiera della novena. La vigilia della festa, 7 dicembre, come si legge nel programma già diffuso in questi giorni prevede: alle ore 12 solenne annuncio della festa con scampanio; alle ore 17 recita del rosario; alle 17,30 Santa Messa: alle ore 19,30 Vespri solenni con la partecipazione del Clero e delle Autorità civili e militari. A seguire processione in Via Palermo e omaggio floreale alla Madonnina visibile sul monumento delle Case Popolari. Sono questi gli orari del giorno della festa: ore 7 – tradizionale sparo di 21 colpi a cannone; ore 8 – 9 -10 Sante Messe; ore 11 Santa Messa Solenne; ore 17, Rosario; ore 17,30 Santa Messa: ore 18,30 Processione del Simulacro dell’Immacolata per le vie del paese: Piazza Umberto, Via Scalea, Piazza Caltanissetta, Via Dalmazia, Via S.Croce, Via Palermo, Via Pastrengo, Via San Giovanni Bosco, Via Alcide De Gasperi, Monumento della Madonnina, Via Palermo, Via Carducci, Viale Peppe Sorce, Via Palermo e rientro In chiesa.