La nota del Comune di Sutera “per la sistemazione del tratto in frana dal KM 4+000 al KM 4+650 con opere strutturali”,

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: L’Amministrazione Comunale di Sutera ha appreso che, con determina dirigenziale n°837 del 20/10/2022 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della “SP 20 Mussomeli-Sutera” per la sistemazione del tratto in frana dal KM 4+000 al KM 4+650 con opere strutturali”, è stato approvato il progetto esecutivo del 18/10/2022 dell’importo di euro 2.174.470,34, con conseguente gara e aggiudicazione dei lavori, il cui termine era fissato entro il 2 novembre 2022.

L’Amministrazione di Sutera ha da sempre evidenziato le condizioni pessime e disastrose della strada che collega la nostra Sutera a Mussomeli, sottolineando più volte in diverse situazioni la pericolosità ed il rischio per l’incolumità di quanti ogni giorno la percorrono. È utile ricordare, infatti, che già dal 2015, il Comune di Sutera ha reiteratamente segnalato il dissesto in atto e la situazione di pericolo. La suddetta strada, allo stato attuale, presenta in tutto il tronco centrale evidenti cedimenti dell’intera sovrastruttura di oltre 60 cm in alcuni tratti. A causa della mancata manutenzione delle banchine, nel periodo invernale la carreggiata viene invasa completamente dal fango conseguenza inevitabile dovuta dall’intasamento di alcuni tombini.

Nel 2021, sia nel mese di Gennaio che, successivamente, nel mese di Novembre, l’intero Consiglio Comunale di Sutera ha inviato a tutti gli organi competenti e a tutte le Amministrazioni Comunali del vallone due lettere aperte di denuncia sulla situazione vergognosa di tale strada, senza, però, ricevere alcuna risposta, spingendo i mittenti a pensare che questa strada interessasse solo al Comune di Sutera. E’ stato da sempre interesse primario dell’Amministrazione Comunale di Sutera tutelare i diritti dei cittadini che giornalmente percorrono questa strada, che risulta essere il collegamento fondamentale e strategico per garantire il raggiungimento dell’Ospedale, del Poliambulatorio, delle Scuole e degli Uffici regionali periferici più vicini. Oggi l’Amministrazione Comunale e l’intera popolazione è lieta di apprendere della sistemazione di un tratto della strada SP20 che collega Sutera a Mussomeli, ed esprime la propriagratitudine all’Ing. Capo Denaro e al Commissario Straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Ing, Alongi, per l’intervento in programma. Si auspica, altresì, che a questo intervento ne susseguano altri al fine di rendere l’intera via sicura e percorribile.