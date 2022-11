Due presenze due gol: Ernesto Torregrossa si ripete con la Nazionale del Venezuela segnando anche alla Siria

Due presenze con la Nazionale del Venezuela e già due gol per il bomber nisseno Ernesto Torregrossa. Il figlio di Lirio Torregrossa, attualmente attaccante del Pisa, sta veramente impressionando in questa sua esperienza con la maglia della nazionale di calcio venezuelana. Infatti, da quando ne indossa la maglia ha segnato due gol in due partite entusiasmando non poco la passionale tifoseria venezuelana.

Un gran successo, dunque, per il centravanti nisseno figlio d‘arte che sta dimostrando a suon di gol di meritare la maglia numero 9 della nazionale venezuelana. Dopo aver segnato all’esordio contro Panama pareggiando all’ultimo minuto, Torregrossa s’è ripetuto con la Siria. La sfida è andata in scena allo stadio Shabab Al Ahli di Dubai. Jose Pekerman, allenatore del Venezuela, si può dire soddisfatto nell’aver scelto l’attaccante nisseno per arricchire il proprio reparto avanzato.

Ernesto, infatti sta rispondendo proficuamente alla fiducia che il ct della Nazionale ha riposto su i lui. Stavolta ha segnato dopo appena 2 minuti di gioco su assist di Christian Makouncon un sinistro che si è insaccato alle spalle del portiere siriano.