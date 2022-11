Dl Aiuti, Confcommercio: “Bene il superbonus ma serve una verifica sull’impatto reale”

Sul Superbonus serve una verifica dell'impatto sulla filiera

“Positivo l’innalzamento fino a 3000 euro dell’importo esente da imponibile fiscale e contributivo per le misure di welfare aziendale e per le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas.

Ma l’innalzamento è limitato al solo 2022.

Insomma, bene la continuità, ma misure da potenziare ed anche da estendere temporalmente”.

Così la vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini, in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi.

E, ha aggiunto, “serve una verifica dell’impatto di filiera delle nuove regole per il superbonus”