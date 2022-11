Caltanissetta, “scassinato” il Comune: svaligiati i distributori di snack e bevande

Furto la notte scorsa nel Municipio di CALTANISSETTA dove sono state forzate le gettoniere di distributori automatici di snack e bevande e rubate le monete che contenevano. I ladri si sarebbero introdotti a Palazzo del Carmine sfruttando l’entrata secondaria di Salita Matteotti e saliti poi al secondo piano per compiere il furto.

A contattare la polizia un dipendente comunale che si è accorto di quanto accaduto. Sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti e i poliziotti della Scientifica che hanno eseguito i rilievi. Nei giorni scorsi sono stati presi d’assalto altri distributori di snack e bevande: quelli di due H24, in via Consultore Benintendi e via San Giovanni Bosco. Anche su questi due casi indaga la polizia. (Ansa)