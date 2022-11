Caltanissetta. Ruba due bottiglie di Brunello di Montalcino al supermercato, ma viene fermato: denunciato dalla Polizia

CALTANISSETTA. Un 26enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver rubato due bottiglie di Brunello di Montalcino da un supermercato. Il giovane, dopo aver preso le bottiglie di vino dallo scaffale ha tentato di allontanarsi senza pagare, ma è stato bloccato dai dipendenti del negozio.

I poliziotti della sezione volanti lo hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica per tentato furto aggravato. Il giovane nel pomeriggio di ieri si è reso autore del furto di due bottiglie di Brunello di Montalcino da un supermercato del centro storico; dopo averle prelevate dallo scaffale, ha tentato di allontanarsi senza pagare, ma è stato bloccato dai dipendenti del negozio.

Nella fase di bloccaggio del fuggiasco le bottiglie, del valore commerciale di circa cinquanta euro, sono cadute a terra andando in frantumi. L’equipaggio della volante di zona intervenuto sul posto ha condotto il 26enne in Questura per identificarlo compiutamente e segnalarlo all’Autorità Giudiziaria.