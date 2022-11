Non ha avuto neanche il tempo di chiedere aiuto. Un arresto cardiaco è stato letale per un anziano nisseno di 77 anni che si trovava all’interno di una sala da barba in corso Umberto.

Mentre attendeva paziente il suo turno, è crollato esamine al suolo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che, sebbene, giunti tempestivamente non hanno potuto fare niente.