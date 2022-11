CALTANISSETTA. Lunedì 14 novembre gli sportelli della Camera di Commercio di Caltanissetta chiuderanno alle ore 11 in quanto tutto il personale sarà impegnato in attività formativa obbligatoria.

Non sarà possibile contattare telefonicamente gli uffici. L’unico mezzo di comunicazione sarà l’indirizzo e-mail (NO PEC) segreteria.generale@cl.camcom.it . Resteranno comunque attivi tutti i servizi erogabili in modalità online, così come indicato sul sito internet www.cameracommercio.cl.it .