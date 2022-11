Bari, si insedia il nuovo questore il nisseno Giovanni Signer: “Useremo norma rave solo per eventi danzanti”

“Applicheremo il decreto sui rave solo nel caso di eventi danzanti non autorizzati. E solo nel caso in cui siano messi in pericolo ordine pubblico e sicurezza”. Lo ha detto il nuovo questore di Bari, il nisseno Giovanni Signer, nel giorno del suo insediamento, rispondendo alle domande dei giornalisti sul decreto legge anti rave party.

“La norma è sicuramente perfettibile – ha aggiunto – il dibattito parlamentare e le osservazioni dei giuristi saranno utili per migliorarla. Ma quello dei rave è un problema complesso. Le sanzioni penali applicabili al momento sono blande. Il sequestro delle strumentazioni è affidato a un provvedimento amministrativo del sindaco”.

Signer ha puntualizzato che “chi organizza rave non lo fa per assicurare il divertimento ai giovani, ma perché si tratta di un’attività economica. I rave sono pericolosi per la sicurezza e la salute dei giovani e dei cittadini”. Signer ha aggiunto che “occorre puntare sulle attività di prevenzione come le intercettazioni telematiche e il sequestro delle attrezzature. Bisogna impedire che certi spazi siano utilizzati – ha concluso – La norma è però applicabile solo ai rave”.