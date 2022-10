VILLALBA. In vista della prossima ricorrenza dei defunti, l’amministrazione comunale ha predisposto un nuovo orario funzionale in rapporto alle esigenze della cittadinanza in questo periodo di visite al cimitero comunale.

In particolare, il sindaco Paola Immordino ha reso noto che dal 25 ottobre al 6 novembre il cimitero sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 17.30 per consentire ai cittadini di usufruire di un orario continuato per le visite.