Vendeva cocaina facendosi pagare con il Bancomat: arrestato

Vendeva cocaina facendosi pagare con il bancomat. Era perlomeno insolito il metodo i pagamento utilizzato ad Aversa da uno spacciatore di droga. L’uomo infatti vendeva cocaina facendosi pagare con il bancomat. Il 51enne, infatti, era in possesso di un POS abilitato a effettuare transazioni con carte di pagamento. Fermato dai carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, è stato perquisito e subito arrestato.

L’uomo è stato fermato ai Caraninieri che lo hanno perquisito. In suo possesso sono state rivenute tre dosi di cocaina per un totale di 4,8 grammi e 805 euro in contanti. La perquisizione, come da prassi, si è poi spostata presso la sua abitazione nella quale sono stati trovati altri 1,8 grammi di cocaina, materiale utilizzato per il taglio e confezionamento e 2.180 euro in contanti.

Tra gli oggetti rivenuti dai militari c’era anche un POS, attraverso il quale il pusher riceveva soldi dai clienti per la vendita di cocaina, ma anche diverse carte bancomat intestate a terze persone, potenziali acquirenti. Quanto rinvenuto è stato oggetto di sequestro, mentre per il 51enne è stato disposto l’arresto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.