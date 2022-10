Vallelunga, Convegno su “IL CUORE IN FORMA: DALLO STILE DI VITA ALLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE”

VALLELUNGA PRATAMENO – L’ associazione di volontariato FONDAZIONE VITA & SALUTE CON SEDE IN Marianopoli, con il patrocinio del comune Vallelunga Pratameno, hanno organizzato il convegno “IL CUORE IN FORMA: DALLO STILE DI VITA ALLA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE” che si è svolto presso il centro Polifunzionale del comune di Vallelunga Pratameno sabato 22 Ottobre 2022, con inizio alle ore 17,00. Al convegno, dopo i saluti del Dott. Giuseppe Montesano – Sindaco del comune di Vallelunga Pratameno e dell’ assessore allo sport . Silvio Zuzzè – sono intervenuti il Dott. Inf. Agrò Vincenzo – responsabile della Fondazione Vita e Salute, componente consiglio direttivo OPI: che ha aperto i lavori. Successivamente è intervenuto il Dott. Geraci Calogero – Dirigente Medico U.O.C. di Cardiologia UTIC ASP di Caltanissetta che ha trattato il tema “Il Cuore in Forma”. Viaggio interattivo guidato tra fitness e prevenzione cardiovascolare. Il dott. Lombardo Diego, Maestro di Karate Tradizionale, si è soffermato sulla preparazione atletica. La dott.ssa Sardo Roberta – Dirigente Medico Rianimatore C.O. 118 di Caltanissetta c/o Elisoccorso – Anestesista presso U.O.S.D. Anestesia ASP di Caltanissetta ha trattato La sindrome di Brugada. Il dott. Misuraca Giuseppe – Direttore Centrale Operativa 118 di Caltanissetta ha presentato La rete per l’Infarto Miocardio Acuto in Sicilia. . Il Dott. Inf. Lacagnina Ignazio – responsabile formazione Croce Rossa Italiana Comitato Mussomeli ha parlato della rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica (FULL BLSD). E’ seguita una simulazione su manichino di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica e l’uso del defibrillatore semiautomatico, a cura dello staff di formazione della Croce Rossa Italiana Comitato Mussomeli. Da ricordare -che Il convegno è stato condiviso e patrocinato: dal comune di Vallelunga Pratameno, dalla Centrale Operativa 118 di Caltanissetta, dall’Ordine dei Medici della provincia di Caltanissetta, dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta, dal comitato della Croce Rossa Italiana di Mussomeli, e dall’Associazione di volontariato “ PROGETTO LUNA”. Un convegno assai partecipato e che ha registrato le presenze del deputato regionale onorevole Giuseppe Catania e di diversi sindaci ed assessori dei paesi limitrofi. Erano presenti Nicolò Piave presidente provinciale della Croce Rossa Italiana, una nutrita delegazione dei consiglieri dell’ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Caltanissetta. Alla Manifestazione erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni di volontariato che si occupano di emergenza sanitaria e di protezione civile come LA MISERICORDIA DI VALLELUNGA, LA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MUSSOMELI, L’ASSOCIAZIONE GISE DI AGRIGENTO; L’ASSOCIAZIONE PROCIVIS DI GELA a cui è andato un ringraziamento particolare per il viaggio affrontato e perché con il loro impegno sopperiscono alle difficoltà organizzative delle istituzioni.