Terrore al supermercato. Un uomo accoltella sei persone: un morto e 5 feriti, tra cui il giocatore del Monza Pablo Marì

Un morto e cinque feriti, tra cui il giocatore del Monza Pablo Marì, di cui tre in gravi condizioni. E’ il tragico bilancio di un accoltellamento messo in atto da una persona di 46 anni nel supermercato di un centro commerciale ad Assago nell’hinterland di Milano . La vittima era un dipendente del supermercato. L’aggressore ha agito dopo aver preso un coltello da un espositore all’interno del supermercato Carrefour. Il 46enne, italiano incensurato, da un anno è in cura per una forte crisi depressiva.

La persona morta è un giovane dipendente del supermercato, trentenne di origine sudamericana. Era stato soccorso dai sanitari del 118 già in arresto cardiocircolatorio. Subito sottoposto a manovre di rianimazione, era stato trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano. La gravità delle ferite al torace e all’addome, però, era tale che poco dopo il ricovero ha perso la vita. Il 46enne ha colpito con un coltello due dipendenti e quattro clienti che stavano facendo la spesa.

Tra i feriti anche il calciatore del Monza Pablo Marì. Ferite anche due donne, una 72enne colpita alla mano, trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza, e una 81enne, che è stata soccorsa sul posto. Sono intervenuti l’elisoccorso, tre automediche e sei ambulanze. Presenti i carabinieri di Corsico.

“Al momento si esclude una matrice fondamentalista”, riferiscono gli investigatori, aggiungendo che “la posizione del 46enne, verosimilmente affetto da disturbi psichici, è attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria”. Al momento l’uomo è piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale lombardo. Secondo i primi accertamenti, fanno sapere gli inquirenti pochi giorni fa era stato soccorso per essersi autoinferto ferite al volto e al cranio e portato in ospedale. (Adnkronos)