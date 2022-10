Secondo comunicato sulle dimissioni di Ferraro. La Nissa addolcisce i toni: “E’ un ottimo Direttore Sportivo, un capace dirigente e un uomo di sport”

Le dimissioni del direttore sportivo Massimo Ferraro hanno letteralmente creato una telenovela. Dopo il primo comunicato , a firma del presidente della Nissa Sergio Iacona, che la società aveva pubblicato sulla propria pagina di facebook, nei commenti al suddetto post si è scatenata una “guerra” dialettica che ha visto coinvolti oltre che i tifosi, ex presidenti, ex giocatori e parenti dell’ex ds.

Un clima di crescente nervosismo che ha indotto il presidente Iacona ha emettere una nuova nota stampa, questa volta dai toni molto più distesi e concilianti, che sembra addolcire i contorni di una vicenda intricata. Nel secondo comunicato in numero uno della società biancoscudata sottolinea: ” Sono fermamente convinto che Ferraro sia un ottimo Direttore Sportivo, un capace dirigente e un uomo di sport. Semplicemente, su alcune cose abbiamo fatto valutazioni diverse”.

Ecco di seguito il contenuto integrale del secondo comunicato.

I precedenti comunicati relativi alle dimissioni del Direttore Sportivo Massimo Ferraro hanno alimentato sui social una polemica molto sostenuta con la pubblicazione di commenti anche eccessivi e offensivi. Desidero precisare che il rapporto si è interrotto esclusivamente per legittime divergenze su valutazioni importanti per il proseguimento della vita societaria. Tali divergenze non implicano in alcun modo una valutazione negativa sulle capacità professionali del Ferraro, nè tantomeno sulle qualità personali dello stesso.

Sono fermamente convinto che Ferraro sia un ottimo Direttore Sportivo, un capace dirigente e un uomo di sport. Semplicemente, su alcune cose abbiamo fatto valutazioni diverse. Personalmente me ne dispiaccio. Desidero inoltre rivolgere un perentorio invito a non pubblicare giudizi offensivi nei confronti dello stesso in quanto non consoni allo stile che questa società si è imposta.

Il presidente Sergio Iacona