Nissa, dimissioni Ferraro. Nota della società: “Solo scelte sbagliate, anche l’esonero di Settineri”. Via 5 giocatori

CALTANISSETTA – Dopo oltre 24 ore di silenzio “assordante” la Nissa, con una nota a firma del presidente Sergio Iacona, ha deciso di ‘intervenire’ sulle dimissioni dell’ex direttore sportivo Massimo Ferraro.

Quest’ultimo viene additato come unico responsabile di numerose scelte “sbagliate, anche dell’esonero di Settineri, e di non aver accettato il confronto con la società. La società biancoscudata comunica inoltre che tre giocatori hanno scelto di andare via e che due sono stati messi fuori rosa.

Ecco di seguito la nota integrale:

A seguito delle dichiarazioni rilasciate sui social dal signor Massimo Ferraro riteniamo assolutamente doveroso fare chiarezza sulle reali motivazioni della cessazione del rapporto con l’ormai ex Direttore Sportivo Ferraro.

Innanzitutto, va detto che lo stesso ha preferito dare la notizia delle proprie dimissioni su una testata giornalistica, piuttosto che, come sarebbe stato opportuno comunicarle prima alla società limitandosi, invece, ad inviare un messaggino su whatsapp ad un socio. Va sottolineato che la Società, sin dall’inizio ha messo lo stesso “DS”, nelle condizioni ottimali per svolgere nel miglior modo possibile il suo mandato.

Nonostante, fin dai primi passi egli abbia fatto delle scelte diverse rispetto alle indicazioni date della proprietà, che avrebbe preferito una maggiore valorizzazione dei giovani nisseni, tutte le sue decisioni sono state avallate e supportate, fiduciosi della bontà delle sue scelte, a cominciare dall’allenatore alle modalità del ritiro pre campionato e della scelta di continuare a svolgere gli allenamenti fuori sede . Ciò, ha comportato un impegno economico ben superiore rispetto a quello preventivato. Anche, la decisione dell’esonero di mister Settineri è stata presa esclusivamente dal “DS’ e poi supportata dalla società con ulteriore atto di fiducia nei confronti dello stesso.

Allo stesso modo il “DS” ha fatto in modo di fare allontanare l’allenatore in seconda, Fabio Venniro comunicandolo alla società a fatto ormai avvenuto ed addossandone la responsabilità alla stessa. Anche, in questo caso la società si è voluta fidare delle scelte del “DS”. Tuttavia, alla carenza dei risultati (siamo stati superati anche da avversari di valore ben inferiore al nostro) si è aggiunta la volontà da parte del “DS” di continuare a proseguire su direttive o strade diverse rispetto a quelle indicate dalla Società.

Ferraro, ha scelto liberamente di continuare a non confrontarsi apertamente con la Società e di non condividere in alcun modo le scelte con le persone indicate dalla stessa per collaborarlo al solo fine di iniziare un nuovo percorso di miglioramento dei risultati e di una migliore gestione economica sin qui certamente fuori dalle indicazioni iniziali. Riteniamo, altresì, doveroso evidenziare che nessun giocatore è stato sin qui allontanato per scelta o decisione della società.

Ieri pomeriggio, esclusivamente per loro scelta, tre giocatori hanno deciso di non proseguire il loro cammino con la Nissa. Altri due, invece, su richiesta dello staff tecnico, sono stati messi fuori rosa. La società NISSA F.C. rispetta la sua scelta personale e lo ringrazia comunque per il lavoro svolto e per per l’impegno profuso mai messo in discussione. La società biancoscudata augura al Signor Ferraro tutto il meglio possibile per il proseguimento della sua carriera. La società andrà avanti con una attenta programmazione che privilegi innanzituto la coesione tra tutte le componenti societarie e una crescita graduale ed equilibrata.

Sergio Iacona