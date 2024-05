Vallelunga. Entro il 9 vanno presentate istanze per selezione di anziani, disabili e fragili ai quali erogare servizi gratuiti

VALLELUNGA. L’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito del PNRR, ha emanato uno specifico Avviso Pubblico volto a dare attuazione alla Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento

1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nei limiti di una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

L’intervento mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali;

Con Decreto n. 440 del 09.12.2022 il Progetto “Welfare di comunità” presentato dal Comune di Valledolmo, nella qualità di comune capofila dell’Associazione temporanea di Scopo è stato ammesso a finanziamento;

Tutto ciò premesso, si invitano i soggetti potenzialmente beneficiari delle attività precedentemente descritte, ovvero le persone aventi un’età maggiore di 65, i soggetti disabili ed i soggetti fragili che sono interessati a fruire gratuitamente dei servizi previsti dal progetto a presentare domanda presso il protocollo del comune di rispettiva residenza compilando l’allegato modello di domanda, entro e non oltre le ore 14,00 del 09 maggio 2024.

E’ intendimento dei comuni promotori del progetto di che trattasi, prendere in carico ed assicurare l’erogazione dei servizi contemplati a tutti coloro i quali ne faranno richiesta. In tal senso le attività e le prestazioni erogate, saranno modulate in intensità e durata in modo da poter assicurare la piena copertura delle domande pervenute, senza lasciare indietro nessuno.

I servizi e le attività prestate si rivolgeranno agli anziani che si trovino nell’impossibilità di accudire se stessi e di rispondere adeguatamente alle esigenze del vivere quotidiano, a causa di uno stato di malattia o di invalidità specifico dell’età senile e che comporti una riduzione dell’autosufficienza

temporanea o continuativa; che siano soli o comunque vivano in una situazione di isolamento; che non dispongano di sufficiente assistenza da parte dei familiari con particolare riferimento ai figli. In tal senso il progetto prevede l'impiego di personale munito di titolo specifico di qualifica professionale conforme con la normativa vigente e alle mansioni da espletare. A titolo meramente esemplificativo, il team sarà composto da:

– Assistenti sociali, con il compito di coordinare gli interventi dei vari operatori del servizio attraverso piani di lavoro periodici;

– Assistenti domiciliari, che aiuteranno nell’attività della persona su se stessa, nel governo dell’alloggio e nelle attività domestiche, accompagnare l’utente per le visite mediche, per visite ad amici e familiari, per la frequenza di centri socio-ricreativi territoriali e comunali;

– Animatori socio-culturali, che gestiranno e progetteranno attività educative e culturali;

– Istruttori di geromotricità, per organizzare e gestire attività motorie e di ginnastica dolce per gli anziani;

– Psicologi, per promuovere il dialogo e ridurre le condizioni di isolamento;

– Autisti, che avranno il compito di accompagnare i destinatari del progetto presso le strutture pubbliche e private territoriali per le cure e le attività ludico-ricreative;

– Insegnante di teatro/regista con il compito di accompagnare i destinatari del progetto in un percorso formativo in ambito di teatro sociale;

– Tecnico delle luci e del suono, che assisterà tecnicamente le attività teatrali (prove e spettacoli) per quanto riguarda la gestione dell’impianto audio e luci.

Il modello per la presentazione dell’istanza, può essere ritirato presso gli uffici dei servizi sociali del Comune di residenza o scaricato dai siti istituzionale dei comuni aderenti all’ATS.