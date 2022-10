Palazzo Sgadari Mussomeli: sottoscritto accordo con l’Università Nazionale di Rosario (Argentina) e con altri atenei siciliani

MUSSOMELI – Si è tenuto Iieri a Mussomeli, Palazzo Sgadari, un incontro operativo tra il Comune di Mussomeli, i vertici dell’UNR – Università Nazionale di Rosario e altri delegati degli atenei siciliani, UNIKORE e UNIPA. Al termine dell’incontro è stato sottoscritto un nuovo ed ulteriore Accordo di Cooperazione tra il Comune di Mussomeli e l’UNR (prestigiosa università pubblica argentina che conta circa 100.000 studenti) ed è emersa piena collaborazione da parte anche delle due Università siciliane, UNIKORE di Enna e UNIPA di Palermo. A questo accordo si aggiungeranno nei prossimi giorni anche le firme di CONFAPI Sicilia (Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Industrie che in Italia raggruppa oltre 80.000 PMI) e FECOBA (Federazione del Commercio e dell’Industria della Città di Buenos Aires che dal 1953 rappresenta gli interessi delle migliaia di piccole e medie imprese associate). L’accordo sottoscritto e le collaborazioni attivate con tutti i partner che hanno partecipato perseguiranno due direttrici: 1. La promozione ed implementazione di azioni formative di alta specializzazione (corsi post diploma, laurea e post-laurea) e azioni di ricerca ed innovazione; 2. L’avvio di un tavolo di tecnico per la progettazione di iniziative ed interventi in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, da attuare con i fondi del PNRR e della nuova Programmazione Comunitaria 2023-2027. “L’idea che ci poniamo, dice il sindaco Catania, è quella di migliorare le competenze e l’expertise dei giovani del territorio dell’area interna siciliana contribuendo ad integrare l’offerta formativa esistente in linea con i fabbisogni di competenze manifestati dalle PMI presenti nell’isola. Proprio per questo per noi diventa fondamentale costruire una solida e sana alleanza tra: • il mondo accademico e della ricerca; • il mondo imprenditoriale; • le istituzioni regionali e locali”. All’incontro hanno partecipato: • per il Comune di Mussomeli il Sindaco Giuseppe Catania, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Jessica Valenza, l’Assessore allo Sviluppo Economico Michele Spoto e l’Assessore al Turismo Seby Lo Conte ed il Presidente del consiglio comunale Gianluca Nigrelli; • per l’UNR il Magnifico Rettore Prof. Franco Bartolacci, la Direttrice dell’Area di Scienza Tecnologia e Innovazione per lo sviluppo Dott.ssa Elena Gaspar ri, il Direttore dell’Area di Comunicazione Dott. Gonzalo García; • per l’UNIPA il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche Prof. Vincenzo Arizza, il Project Manager Dott. Antonio Fabrizio; • per l’UNIKORE il Coordinatore del corso di laurea magistrale in ingegneria dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica, Prof. Salvatore Sorce. Hanno assistito all’incontro anche la Presidente del Consiglio Comunale della Città di Rosario (seconda città Argentina) Maria Eugenia Schmuck e i consulenti Erica Moscatello e Javier Raviculè. (VIDEO DELLA TAVOLA ROTONDA IN ELABORAZIONE)