Mussomeli non dimentica l’eroismo dell’assistente sociale Francesca Sorce. Scolaresche presenti e amministrazione comunale commemora il tragico evento

MUSSOMELI – Assegnati e consegnati, stamattina (24 ottobre), i premi “Francesca Sorce per la solidarietà”, presso l’aula consiliare a lei intitolata, a quattro alunni di altrettanti istituti scolastici locali che si sono distinti nel campo della solidarietà: Maida Francesca Pia del Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”, Gencorusso Francesco del Comprensivo “Leonardo da Vinci”, Mendola Giusy del “G. B. Hodierna” e Antinoro Miriam dell’Istituto “Virgilio”. Le segnalazioni pervenute all’Amministrazione Comunale a firma dei rispettivi dirigenti scolastici evidenziano appunto tali caratteristiche. Ha presieduto l’incontro il vice presidente del Consiglio comunale Pasquale Mistretta che ha portato i saluti del presidente Gianluca Nigrelli ed ha coordinato l’incontro. Presenti il sindaco Giuseppe Catania che ha ricordato la figura ed il sacrificio dell’assistente sociale Francesca Sorce, assassinata assieme ad altre due vittime innocenti 24° anni fa. Presenti i familiari, i consiglieri comunali , gli assessori Jessica Valenza e Seby Lo Conte, le forze dell’ordine, la guardia di Finanza e il corpo forestale, scolaresche ed insegnanti. Per la scuole erano presenti la dirigente scolastico Alessandra Camerota del “L. da Vinci”, Francesca Munì in rappresentanza del dirigente scolastico Rita Galfano del “Paolo Emiliani Giudici”, Rita Maria Cumella del “G. B. Hodierna” ed in rappresentanza del preside Maggio, Antonella Granatella. Tutti hanno manifestato il loro pensiero sul tragico evento e sul significato del premio attribuito ai ragazzi, evidenziando le motivazioni che hanno determinato l’assegnazione. Di buon mattino, nella tomba dell’eroina c’è stata la deposizione di una corona d’alloro da parte dell’Amministrazione comunale. Da ricordare che l’assistente sociale Francesca Sorce, venuta a mancare per colpa di mano omicida il 24 ottobre 1998, è medaglia d’oro al Merito della Sanità Pubblica e Medaglia d’oro al Valore Civile assegnate con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente il 15 gennaio e il novembre 1999; è medaglia d’oro alla memoria della “Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo”; è Medaglia d’oro alla memoria del Rotary Foundation of Rotary International. (VDEO DELL’EVENTO)