In pigiama per strada di notte. Anziano salvato dai Carabinieri

Vagava da solo, alle 4 del mattino, tra le strade del centro di Ferrara, in pigiama e infreddolito, con le temperature che iniziano ad abbassarsi per l’arrivo dell’autunno. Un passante ha notato un anziano in stato confusionale ed ha avvertito il 112. I Carabinieri sono giunti immediatamente e vedendo l’anziano confuso e infreddolito non hanno esitato a togliersi i loro giubbotti, cedendoli all’uomo per permettergli di scaldarsi, in attesa dei sanitari. Nel frattempo, sono anche risaliti al suo indirizzo di casa rintracciando la moglie, che stava ancora dormendo e non si era accorta di nulla. La donna è stata rassicurata dai militari e l’uomo, in buone condizioni di salute, è potuto così tornare a casa con lei ringraziando i carabinieri che lo hanno soccorso ed aiutato.