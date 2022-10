Caltanissetta. Studenti dell’Istituto “Luigi Russo” in visita al Polo-Laboratorio di Caltaqua

CALTANISSETTA. E’ un legame sempre più saldo e ormai collaudato quello che unisce Caltaqua– Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, con il mondo della scuola. Oggi, infatti, una ventina di alunni dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, ha varcato la soglia del Polo-Laboratorio Acque Potabili di Caltaqua per conoscere un po’ più da vicino un tratto – quello del monitoraggio e controllo delle risorse idriche immesse in rete e distribuite – di quel lungo “viaggio” che ogni giorno l’acqua compie per raggiungere i rubinetti di casa.

Si tratta del primo di tre appuntamenti (i successivi si svolgeranno il 3 e il 4 novembre prossimo) che vedono complessivamente coinvolti una sessantina di alunni dello stesso Istituto. Protagonisti della visita di questa mattina sono stati gli studenti della 4^ C / tecnologico, guidati dalle professoresse Maria Domenica Micciché e Fiorella Callari.

Al gruppo di studenti e docenti la responsabile del settore acque potabili del Polo-Laboratorio Ilaria Milazzo e il tecnico Francesco Minardi hanno illustrato – grazie anche al prezioso lavoro di squadra svolto con tutto il personale del sito e con il tecnico di gestione reti Oriano Anzalone – le caratteristiche dei grandi serbatoi di raccolta delle acque potabili, i tipi di controlli effettuati e la metodologia utilizzata nella sistematica azione di monitoraggio delle acque immesse in rete. A fare gli onori di casa anche la responsabile della comunicazione di Caltaqua Lea Romano.

Pure questa visita rientra nell’ambito delle iniziative dell’area Caltaquacampus varata per dare organicità ai diversi interventi che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione.