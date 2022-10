Caltanissetta, domenica “U Cristu Truvatu”. Il Regista Tony Gangitano: “Un omaggio alla città”

Domenica, alle ore 19,00, al Teatro Rosso di San Secondo, verrà proiettato il film di Tony Gangitano “U Cristu Truvatu”.

Una visione che il regista e sceneggiatore ha voluto aprire liberamente a tutti i cittadini che vorranno partecipare per poter celebrare, insieme, una tradizione antica e molto amata dai Nisseni.

Il “Cristo Nero”, infatti, gode di un grande fervore religioso e devozione dai cittadini che, ogni anno, accalcano le strade che vengono percorse dal fercolo portato in processione. Aleggia, attorno alla sua origine, un velo di mistero ed è proprio su questo aspetto che si è voluto soffermare il regista.

Le riprese, che hanno visto come protagonisti Gaetano Aronica, Jacopo Cavallaro e Pierluigi Gangitano insieme a tanti altri attori che hanno svolto ruoli minori o semplici comparse, sono state effettuate nell’estate 2022 nei quartieri storici di Caltanissetta, proprio in quei luoghi in cui, decenni fa, si è verosimilmente svolta la vicenda. Dagli Angeli alla Provvidenza, dalla Chiesa di San Domenico alle campagne limitrofe. Sono tanti i luoghi “cari” ai cittadini inseriti in questa produzione finanziata dalla Fondazione Federico II di Palermo che ne ha compreso l’importanza storico-culturale e ha sostenuto la sua realizzazione e lancio in circuiti importanti.











In questo momento storico, in cui la società è sempre più globalizzata e multiculturale, infatti, è importante effettuare un’opera di selezione e tenere salda l’identità del territorio, quella che tocca il cuore della città e ne racconta la sua essenza. Ed è anche per questo che il titolo è stato voluamente lasciato in dialetto nisseno.

“Abbiamo realizzato qualcosa di importante, di storico raccontando la storia dei Fogliamari che nel 1628 fecero questo importantissimo ritrovamento – ha commentato il regista e sceneggiatore Tony Gangitano -. Per le riprese abbiamo fatto realizzare da Igor Castellano una fedele riproduzione del Crocifisso con il Gesù Nero che oggi conosciamo tutti come il Cristo Nero per rendere ancora più credibile e verosimile la storia narrata. Parliamo del passato per capire cosa faremo nel futuro. Abbiamo portato avanti questo lavoro come un dono dedicato soprattutto ai bambini che devono conoscere la nostra storia culturale e popolare e hanno la responsabilità di tramandarla alle future generazioni. Abbiamo voluto lavorare con criterio e con amore e penso che questo nostro impegno risulta ben chiaro a tutti gli spettatori e ringrazio tutti colori i quali, a vario titolo, hanno collaborato per la riuscita di questo prodotto”.

