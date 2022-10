Caltanissetta, alla Provvidenza nasce la “Casa di Paul Harris”: protocollo d’intesa tra Comune e Rotary Club

Giovedì mattina, alle ore 12:00, nel cuore del quartiere Provvidenza, il sindaco Roberto Gambino firmerà un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e il Rotary di Caltanissetta.

Il Rotary, infatti, si impegnerà a svolgere attività di promozione della cultura e di inclusione sociale all’interno del quartiere Provvidenza, dove condividerà uno spazio dell’amministrazione comunale per portare avanti il progetto della Casa di Paul Harris.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del Rotary – ha spiegato l’assessora Marcella Natale – perché riteniamo che sia necessaria una sinergia per condurre le attività di promozione culturale e sociale all’interno dei quartieri. Il piccolo spazio denominato laboratorio di creatività, all’interno del progetto pilota, sarà dunque condiviso sia dall’amministrazione comunale, sia dal Rotary, e diventerà un presidio importante per la promozione di svariate attività nell’ambito culturale, artistico e sociale.

Aspettiamo naturalmente altre proposte di collaborazione, sia in questo spazio, sia negli altri quartieri della città”.

“Il progetto Le case di Paul Harris – ha spiegato il presidente del Rotary di Caltanissetta Fabio Tornatore” è stato fortemente voluto da Orazio Agro’, Governatore Rotary del Distretto 2110 Sicilia e Malta per l’anno 2022/2023, e nasce dalla necessità di portare ristoro alle persone in difficoltà socio/economiche. Con la pandemia, infatti, il numero delle persone in condizioni di indigenza e difficoltà socio/economiche è aumentato esponenzialmente.

Ciò che è successo in questi ultimi due anni, ha permesso di analizzare con chiarezza come i bisogni di chi è in difficoltà non si possano ridurre solamente al sostegno alimentare o al pagamento di qualche utenza: chi parte da una posizione svantaggiata, si trova spesso in difficoltà su molti aspetti della vita quotidiana.

Tutto questo sollecita un intervento dei Club Service nel fornire un servizio di sostegno ed indirizzamento ad un numero sempre maggiore di fruitori.

La casa di Paul Harris, come quella che verrà inaugurata domani a Caltanissetta in un quartiere storico e simbolico della città, vuole consentire ai soci, professionisti rotariani e non solo, di avere un luogo che possa identificare il concetto di Servire al di sopra di ogni interesse sporcandosi le mani con il Service”.