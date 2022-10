ARCI Caltanissetta, Roberta Lanzalaco è la nuova presidente

Roberta Lanzalaco è la nuova presidente di ARCI Caltanissetta. E’ stata eletta ieri sera dal Consiglio Territoriale che si è riunito nel capoluogo nisseno alla presenza dei rappresentanti dei Circoli ARCI di tutta la provincia. Ha ricevuto il testimone dall’uscente Giuseppe Montemagno, che

ad inizio ottobre era stato eletto presidente di ARCI Sicilia.

La nuova Presidente, 38 anni, di Mussomeli, è impegnata da anni con l’Associazione Strauss in

progetti di mobilità internazionale e di educazione non formale rivolti ai giovani. Attualmente sta

coordinando, in giro per l’Italia, le attività della Carovana Pedagogica del Progetto CEET, promosso

dall’ARCI Nazionale e di cui Strauss ed ARCI Caltanissetta sono partner, Carovana che proprio a

metà dicembre farà tappa anche a Mussomeli.

Dal 2018, Roberta Lanzalaco è componente del Consiglio Nazionale ARCI e della Presidenza di

ARCI Sicilia.

Nell’ultimo anno è stata incaricata dal Presidente nazionale Daniele Lorenzi di rappresentare

l’ARCI all’interno del Consiglio Nazionale dei Giovani, organo consultivo cui è demandata la

rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche

che riguardano il mondo giovanile.

In provincia di Caltanissetta l’ARCI è presente in diversi comuni con i propri Circoli che

svolgono attività diverse, dalla tutela dei diritti sociali e civili al contrasto alla povertà educativa, dalla

promozione della cultura e del protagonismo giovanile alla animazione dei territori con laboratori ed

altre esperienze di partecipazione dal basso. Diverse le collaborazioni con le scuole e gli altri soggetti

del Terzo Settore per favorire lo sviluppo di politiche di inclusione e di sviluppo locale.