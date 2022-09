‘Ndrangheta stragista: il Pm annuncia in appello nuovi verbali

Si arricchisce di ulteriori elementi probatori la tesi dell’accusa nel processo denominato “‘Ndrangheta stragista”, dove sono imputati in appello il boss di Cosa Nostra Giuseppe Graviano e il capobastone di Melicucco (Reggio Calabria), Rocco Santo Filippone, condannati in primo grado all’ergastolo per essere stati i mandanti del duplice omicidio dei carabinieri Vincenzo Fava e Antonino Garofalo, assassinati a colpi di fucile mitragliatore il 18 gennaio del 1994 nei pressi dello svincolo autostradale di Scilla, durante un servizio di controllo.

Il Procuratore aggiunto della direzione distrettuale di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, ha infatti reso noto oggi in aula dei nuovi atti, tre verbali raccolti dalla Dda di Catanzaro dei collaboratori Gerardo d’Urzo (deceduto), Marcello Fondacaro, di Gioia Tauro, e Girolamo Bruzzese. Nei documenti sarebbero citati uomini politici degli anni ’90 che, secondo la valutazione dell’accusa, “meritano la massima attenzione”.

Secondo quanto si e’ appreso, i nuovi elementi di accusa saranno portati al vaglio, il prossimo 15 settembre, del Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, e saranno oggetto di valutazione nel corso di una specifica riunione alla presenza dei pubblici ministeri dei Tribunali di Reggio Calabria, Firenze, Caltanissetta e Palermo.

Il processo ‘Ndrangheta stragista proseguira’ il prossimo 3 ottobre davanti ai giudici di Appello.