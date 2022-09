Messa in sicurezza della ex S.S.122 bis e del costone Bivio La Spia. Comitato di quartiere Mangialasagne e Comitato spontaneo chiedono al Comune la convocazione di un tavolo di confronto

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma dei presidenti del Comitato di quartiere Mangialasagne, Giuseppe Salvatore Scarpulla e del presidente del Comitato spontaneo Vincenzo Mattina inviata al sindaco e all’assessorato comunale alla vivibilità e alla viabilità di Caltanissetta in merito alla richiesta urgente di un tavolo di confronto al fine di sottoporre all’attenzione dell’amministrazione comunale le problematiche inerenti la messa in sicurezza della ex S.S.122 bis e del costone denominato Bivio La Spia.

“I Comitati di Quartiere in intestazione, a seguito delle ultime segnalazioni pervenute, non possono esimersi dal continuare a segnalare le problematiche ormai più volte portate all’attenzione delle SS.VV. e che oggi, tenuto conto del tempo trascorso e dell’aggravarsi delle stesse, causano grave nocumento alla sicurezza pubblica ed ambientale.

Si è tra l’altro appreso, attraverso interlocuzione con Assessorato ai lavori pubblici, la mancanza di notizie sulla messa in sicurezza della ex S.S.122 bis e del costone denominato Bivio La spia rientrante nelle opere di compensazione.

Ciò che, al di là della realizzazione delle opere di compensazione, risulta difficilmente comprensibile è come sia possibile che sul tratto stradale compreso tra la via G. Borremans ed il bivio Xirbi – Santa Caterina Villarmosa, di pertinenza comunale, non venga eseguita, dal 2019 ad oggi, nessuna opera di manutenzione ordinaria da parte dell’Amministrazione Comunale, sia per la segnaletica orizzontale che per interventi di scerbamento, pulizia, illuminazione, numerazione civica, nonché per il recupero delle storiche fontane e per tutti gli altri servizi comunali.

Per quanto sopra evidenziato, in attesa che le opere di compensazione possano al più presto essere realizzate, in considerazione che continuano a giungere a questi Comitati di Quartiere segnalazioni sullo stato di degrado e totale abbandono della strada in questione, risulta ormai non più procrastinabile un intervento da parte degli Organi in indirizzo.

Inoltre, sulla stessa strada vige segnaletica verticale che vieta il transito ai mezzi superiori le 20 t. e che impone un limite di velocità di 30 km/h, ma dalle continue segnalazioni di molti cittadini emerge chiaramente come le stesse vengano sistematicamente ignorate senza che le autorità di vigilanza preposte effettuino i dovuti controlli.

Per quanto sopra esposto, attesa l’urgenza della situazione, questi Comitati di Quartiere chiedono alle Autorità in indirizzo un tavolo di incontro al fine di potere avere un confronto sulle problematiche di cui si è sinteticamente argomentato e sulle possibili soluzioni. Tutto questo allo scopo di consentire a questa parte del territorio di uscire, finalmente, dall’abbandono e dal degrado che la caratterizzano”.

Il Presidente del C. di Q. Mangialasagne, Giuseppe Salvatore Scarpulla

Il Presidente del Comitato spontaneo, Vincenzo Mattina.