Lettura, “I soldi son desideri” il libro di Ferdinando Scavone per comprendere e domare le paure negli investimenti finanziari

La finanza fa paura e il mondo degli investimenti di più. I soldi son desideri è un libro nato per dissipare paure, dubbi, incertezze, di chi non conosce il settore degli investimenti ma vuol capirlo, utilizzarlo al meglio per poi realizzare i propri sogni, i propri desideri. Ferdinando Scavone, esperto di economia e finanza, intesse un dialogo aperto con il lettore, un dialogo rassicurante, in cui racconta che quello degli investimenti non è un mondo “brutto e cattivo” ma soltanto da comprendere e maneggiare con cura. Dove la parola “rischio” può essere accompagnata ad “opportunità”. Numerosi gli esempi pratici e gli aneddoti anche divertenti che sono raccontati, i fatti descritti tutti reali.

Pagina dopo pagina, ne I soldi son desideri l’autore sfata tutti i falsi miti, i luoghi comuni sul mondo della finanza.

Il volume sarà presentato giovedì 15 settembre alle al tennis club Villa Amedeo, dialogherà con l’autore la giornalista Ivana Baiunco e l’introduzione sarà affidata al professor Emilio Giammusso docente di sociologia e marketing che ha curato la prefazione del volume. A seguire una degustazione di vini della Masseria del Feudo.