Elezioni in Sicilia. Di Paola: “Grande accoglienza per Conte. Siamo a 4 punti da Schifani”

Circolano sondaggi pazzeschi, il sistema trema. Di Paola”: “Siamo a 4 punti da Schifani, forza non possiamo dare la Sicilia ad un imputato”

Dopo il bagno di folla di Catania anche Messina stamattina ha accolto con grande calore il presidente M5S Conte alla seconda tappa del suo tour-de-force nell’isola assieme al candidato presidente della Regione Nuccio Di Paola.

Alle tante persone che lo ascoltavano, pur in un orario tutt’altro che felice e sotto un sole caldissimo, il presidente 5 stelle oggi ha detto: “Circolano sondaggi pazzeschi, il sistema sta tremando. Siamo scomodi. Abbiamo fatto alzare il tetto dell’impignorabilità a mille euro, chi guadagna meno non potrà avere pignorato nemmeno il quinto dello stipendio, ma questa notizia non la troverete sulla stampa. I soldi vanno presi alle grandi aziende e agli speculatori e ha chi ha fatto extraprofitti, non ha chi ha poco”.

Di Paola: “Siamo 4 punti da Schifani, forza non possiamo dare la Sicilia ad un imputato. Il 25 settembre dobbiamo liberarla da chi l’ha ridotta in macerie. Abbiamo grandi progetti per i giovani, per il turismo, per la sanità, che una volta per tutte deve essere tolta alle mani della politica. Non credete alla false promesse di chi dice di avere le ricette per tutto ma che quando era al governo non ha fatto una sola cosa per la Sicilia, tranne farsi bocciare 32 progetti su 32 del Pnrr, facendo perdere alla Sicilia grandi opportunità e una barca di soldi. De Luca? Si spaccia per il nuovo ma ha supportato Musumeci, non lo dimenticate. É solo la copia sbiaditissima del peggiore Crocetta”.