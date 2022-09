Elezioni 2022. Il M5S presenta i candidati del Palermitano con l’ex magistrato Roberto Scarpinato

Elezioni, a Palermo presentazione dei candidati M5S del Palermitano. Presente anche l’ex magistrato Roberto Scarpinato, candidato al Senato. L’appuntamento è per le 10,30 di domani martedì 13 settembre presso l’hotel San Paolo Palace di via Messina Marine.

Sarà presente anche l’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato alla presentazione di martedì a Palermo dei candidati 5 stelle del Palermitano alle prossime elezioni politiche e regionali. “La presenza di Scarpinato nelle nostre liste nazionali, come quella di De Raho, ex procuratore nazionale antimafia – afferma Nuccio Di Paola, candidato M5S alla presidenza della Regione – ci inorgoglisce e ribadisce la centralità della lotta alla mafia e per la legalità che sempre hanno caratterizzato l’azione politica del Movimento”.

Nel corso della presentazione si parlerà anche dei punti principali del programma 5 stelle, caratterizzato, come sempre, da una grossa componente sociale e che che mira una volta per tutte a mettere fuori la politica dalla sanità, riducendo il numero delle Asp, e di conseguenza delle poltrone ora di nomina politica, “per ridisegnare – dice Di Paola – un servizio sanitario che risponda più alle esigenze del cittadino che agli interessi del politico di turno”.