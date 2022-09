Elezioni 2022. Accolto con gli applausi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha votato a Palermo.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato stamani alle 8.45 nella scuola «Giovanni XXIII – Piazzi» a Palermo. Il capo dello Stato ha anticipato l’arrivo nell’istituto di via Rutelli, per evitare la concomitanza con la cerimonia di commemorazione per l’uccisione del giudice Cesare Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso, avvenuta il 25 settembre del 1979 nella stessa via.

Il capo dello Stato ha votato, come di consueto, nella sezione 535, accolto da un applauso degli scrutatori e delle persone presenti.