Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 14 allievi carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri

È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 14 (quattordici) carabinieri in ferma quadriennale, per il Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri, riservato ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialità indicate:

SEZIONE ARTI MARZIALI – FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali):

– 1 atleta di sesso maschile nella “lotta Grecoromana” – cat. -72kg;

– 1 atleta di sesso femminile nel “Judo” – cat. -52kg;

SEZIONE ATLETICA – FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera):

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità “10.000 mt.”;

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità “10.000 mt. e corsa campestre”;

SEZIONE EQUITAZIONE – FISE (Federazione Italiana Sport Equestri):

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Salto ostacoli”;

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Dressage”;

SEZIONE NUOTO – FIN (Federazione Italiana Nuoto):

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità “100 mt. Farfalla”;

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità “50, 100 e 200 mt. Rana”;

SEZIONE PENTATHLON M., TRIATHLON E CICLISMO – FITRI (Federazione Italiana Triathlon):

– 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Triathlon distanze olimpiche”;

SEZIONE PUGILATO – FIP (Federazione Pugilistica Italiana):

– 1 atleta di sesso femminile nella categoria “-60 kg.”;

SEZIONE SCHERMA – FIS (Federazione Italiana Scherma):

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Fioretto”;

– 1 atleta di sesso maschile nella specialità “Spada”;

– 1 atleta di sesso femminile nella specialità “Sciabola”;

SEZIONE SPORT INVERNALI – FISI (Federazione Italiana Sport Invernali):

– 1 atleta di sesso maschile nella disciplina “Snowboard” specialità “Gigante parallelo e slalom parallelo”. Le istanze si possono presentare da oggi 10 settembre fino al 10 ottobre.