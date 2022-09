Caltanissetta, va in pensione il Commissario Capo della Polizia Calogero Diana

Caltanissetta, il Commissario Capo della Polizia di Stato Calogero Diana lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età.

Il Questore Emanuele Ricifari gli ha rivolto un affettuoso ringraziamento per l’infaticabile impegno profuso, con indiscusse qualità umane e professionali, in questi lunghi anni di servizio.

Lo scorso 1° settembre ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato il Commissario Capo Calogero Diana.

Il funzionario, in servizio dal 1988, ha iniziato la sua carriera alla Squadra Mobile di Caltanissetta dove è stato a capo della sezione narcotici fino al 1992 e della sezione catturandi fino al 2012. Dal 2012 al 2019 ha prestato servizio al Centro Operativo della D.I.A. di Caltanissetta.

Nel corso della sua carriera di investigatore si è contraddistinto in diverse operazioni di polizia giudiziaria per le quali gli sono state conferite numerose ricompense e onorificenze e, per ben due volte, nel 1991 e nel 2007, è stato promosso per merito straordinario alla qualifica superiore. Infine, dal 2019 al 2022, rientrato alla Questura di Caltanissetta, ha ricoperto diversi incarichi: vice dirigente alla Divisione Polizia Anticrimine, dirigente dell’UPGSP/URP e, per ultimo, ha diretto l’Ufficio Personale e l’UTLP.

