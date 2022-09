Caltanissetta, Camera di Commercio mercoledì promuove il convegno online “Agricoltura 4.0”

Prosegue il percorso di diffusione della cultura dell’innovazione e della dimostrazione alle aziende come l’investimento in tecnologie e strategie 4.0 renda la propria attività più competitiva e resistente alle criticità contemporanee. Questo l’obiettivo che Unioncamere Sicilia cercherà di realizzare per il tramite di una serie di eventi gratuiti svolti in modalità Webinar previa iscrizione su piattaforma zoom.



Il prossimo 14 Settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si svolgerà in diretta il Webinar l’evento gratuito “LE OPPORTUNITA’ DELLA TRANSIZIONE DIGITALE PER LE IMPRESE SICILIANE -FOCUS SU AGRICOLTURA 4.0”. (Per partecipare sarà sufficiente l’iscrizione al seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zYs5bLI2Sp28-tfMucrzXg .



L’obiettivo sarà quello di dimostrare come cogliere i vantaggi attraverso le tecnologie e strategie 4.0 riuscendo a gestirne le possibili criticità. Per mostrare alcuni esempi di “agricoltura 4.0” sarà presente con la sua testimonianza Gaspare De Filippi -Azienda Agricola De Filippi.

Nell’evento del 14 Settembre dalle ore 10:00, saranno presenti per i saluti istituzionali e l’apertura dei lavori il Presidente di Unioncamere Sicilia Giuseppe Pace e il Segretario Generale di Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro.

Seguiranno gli interventi del Referente Uniontrasporti Luca Zannetta, dell’Esperto di innovazione Marco Calì, dell’Esperto industria 4.0 Antonio Montemedio e del Ricercatore Dipartimento SAAF Università degli Studi di Palermo Vincenzo Alagna e del già citato Gaspare De Filippi con la sua testimonianza.



Saranno curati degli approfondimenti sui seguenti temi: Come sta cambiando il mondo dell’agricoltura (agricoltura4.0), le tecnologie che stanno modificando produzioni, trasformazioni, distribuzione della filiera agroalimentare e come cogliere i vantaggi, gestendo le criticità, nell’adozione delle tecnologie 4.0.

L’evento organizzato da Unioncamere Sicilia in collaborazione con Uniontrasporti e i PID territoriali, rientra nel PROGRAMMA INFRASTRUTTURE – fondo di perequazione 2019-2020 ed è promosso dalla Camera di Commercio di Caltanissetta per sostenere ed incentivare le attività produttive territoriali all’investimento della tecnologia 4.0



Per ulteriori informazioni e valutazione dello stato di digitalizzazione della propria azienda e un checkup gratuito su strumenti e competenze, la Camera di Commercio di Caltanissetta invita tutti gli imprenditori e ricorda di poter contattare l’ufficio PID – Punto Impresa Digitale di Caltanissetta – per prenotare un appuntamento gratuito e una consulenza personalizzata.



La richiesta potrà essere avanzata attraverso la pagina Facebook “Punto Impresa Digitale PID Caltanissetta” o prenota@cl.camcom.it

Maggiori informazioni o assistenza per l’iscrizione all’evento promosso: “LE OPPORTUNITA’ DELLA TRANSIZIONE DIGITALE PER LE IMPRESE SICILIANE -FOCUS SU AGRICOLTURA 4.0” sono resi disponibili da Unioncamere Sicilia, tel. 091321510 o scrivendo all’indirizzo e-mail promozione@unioncameresicilia.it