Caltanissetta, Borgo Petilia in festa da giovedì 15 a domenica 18: il programma

La Festa di Borgo Petilia è stata organizzata, anche quest’anno, dal comitato locale. Preghiere, liturgie sacre e momenti ludici e ricreativi accompagneranno il lungo weekend che inizerà giovedì 15 settembre 2022 e si concluderà domenica 18.

A seguire il programma:

Giovedì 15 settembre, in occasione delal gioranta del Creato, gli appuntamenti inizieranno alle ore 17 con la coroncina in onore di Sant’Isidoro e la benedizione degli attrezzi e dei mezzi e strumenti di lavoro e la festa dell’aratura in contrada Pescazzo nei pressi dell’agriturismo Gentile.

Alle 18 si terrà la santa messa e la benedzione della salvaguardia della salute.

Alle ore 20 si terrà un momento di fraternità con i frutti di stagione.

Sabato 17 settembre protagonista sarà la Sagra della Salsiccia.

Dalle ore 17.30 il programma prevede la preghiera corale del crocifisso e la processione per le vie principali del borgo.

Sarà presente la banda musicale “Sicilia in musica” diretta dal Maestro Salvatore Bonaffini.

Alle ore 19 inizierà la seconda messa e al termine, verso le 20.30, il puzzle Live 2022.

Domenica 18 settembre 2022 la giornata inzierà alle 10.45 con la preghiera a Sant’Isidoro. Alle ore 11.00 si terrà la Santa messa e la benedizione delle spighe.

Alle ore 12 la giornata proseguirà con la benezione agli animali e ai campi.

Alle ore 17 inzieranno i giochi per ragazzi, il torneo di calcio Balilla e dama.

Alle ore 19 Santa Messa al quale seguirà il cabaret con “Salvo La Rosa e Litterio”. Durante la serata si terrà un sorteggio e la premiazione.

Per partecipare ai giochi e ai tornei rivolgersi al numero 388 8359755 entro e non oltre il 15 settembre.

Si potranno portare piante di vario genere per abbellire il sagrato e la cappellina dedicata alla Madonna che si trova all’ingresso del borgo.