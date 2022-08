UDC Sicilia e DC nuova presenteranno liste comuni alle prossime elezioni Regionali

Arriva la conferma del Segretario Regionale dell’Udc Sicilia, Decio Terrana (nella foto) , che sancisce l’accordo con la nuova DC Siciliana. Alle prossime regionali del 25 Settembre i due partiti dello scudocrociato concorreranno insieme nella composizione delle liste, in virtù dei valori comuni e di un comune pensiero moderato. La nuova DC di Totò Cuffaro sosterrà il nuovo progetto “Noi Moderati” che concorrerà alle prossime Nazionali.

In accordo con il Segretario Nazionale Lorenzo Cesa – trasmette Decio Terrana – abbiamo deciso di portare a termine il progetto, iniziato tempo fa, di costruire una Piattaforma comune che raccolga tutti i Moderati, a partire da tutti coloro che si identificano nello scudocrociato. Così come fatto a livello nazionale, associando all’UDC i partiti moderati di Lupi, Toti e Brugnaro sotto lo stesso simbolo, “Noi Moderati”, così in Sicilia si inizia lo stesso processo di unione presentando liste comuni e condivise che rappresentano l’espressione del nostro pensiero moderato e dei nostri valori democratici e cristiani”.