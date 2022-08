Sutera. Il 13 agosto le parrocchie, con il patrocinio dell’Ail, organizzano “Una pedalata per la vita”

Le parrocchie di Sutera, con il patrocinio dell’A. I. L. Associazione Italiana contro Leucemia Linfomi e Mieloma sezione di Caltanissetta “Alessio Lo Coco” e il partenariato del Comitato Territoriale di Caltanissetta, organizzano il 13 Agosto 2022 con partenza alle ore 17:30, in Piazza Sant’Agata la prima edizione di “Una Pedalata per la vita”, passeggiata cicloturistica per le vie del borgo di Sutera.

L’evento ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti ed i cittadini sui temi relativi alle azioni oggetto dell’attività dell’A. I. L. trascorrendo insieme un piacevole pomeriggio di sport. È prevista una quota di iscrizione i cui proventi verranno destinati all’A. I. L. Per iscrizioni ed informazioni è disponibile il numero specificato in locandina e sui canali social delle parrocchie di Sutera dell’A. I. L. E del Centro Sportivo Italiano di Caltanissetta.