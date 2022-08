Un quindicenne – Emanuele Piacenti – e’ morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto in via Torregrossa, a Licata. Il quattordicenne che era con lui e’ rimasto gravemente ferito ed e’ stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Il giovane era a bordo di uno Scarabeo che si e’ scontrato con una Fiat Panda.